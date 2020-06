SERIE B UFFICIALE – Cesena ingaggia Leonardo Marini

Annunciato in conferenza stampa nella tarda mattinata di ieri dal direttore operativo Stefano Palazzi, Leonardo Marini ha siglato l’accordo con i Tigers Cesena. Pivot di 205 cm per 100 kg, Marini ha giocato l’ultima stagione a Bisceglie dove ha realizzato 11 punti di media e raccolto 6 rimbalzi in 25 minuti di gioco a partita. Medie praticamente sovrapponibili nella stagione precedente, sempre in Serie B, a Corato, dove arriva dalla A2 di Rieti. Prima ancora è sempre A2 per il giovane promettente di origine padovana: Recanati e prima ancora Siena e Trieste. Classe 1995, Marini è un centro di sicura prospettiva che conferirà atletismo e tenacia al reparto lunghi bianconero di coach Di Lorenzo e che, nonostante la giovane età, ha comunque già maturato esperienza al piano di sopra e deve mettere minuti importanti nelle gambe per poter compiere il salto di qualità. Comincia dunque a prendere forma il quintetto cesenate, con l’asse play-pivot Battisti-Marini e la grinta e l’esperienza di Dagnello fra gli esterni.

Queste le parole di Leonardo Marini: “Sono veramente contento di aver firmato a Cesena. Dopo questi mesi di stop mi stanno mancando il parquet e il rumore della palla. Ho una gran voglia di tornare al lavoro e di fare bene con la maglia dei Tigers Cesena”.

Uff.Stampa Tigers Cesena