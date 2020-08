SERIE B UFFICIALE – Cestistica Torrenovese annuncia Alberto Mazzullo

Cestistica Torrenovese è lieta di comunicare la firma di Alberto Mazzullo, ala classe 1998. Mazzullo è un cestista in grado di dare fisicità e atleticità sotto le plance, ed arriva alla corte di coach Condello per dare una grande mano nella rotazione dei lunghi delle aquile.

CARRIERA

200 cm per 104 kg, Mazzullo cresce cestisticamente nei vivai di CUS Messina e Mia Basket Messina, con cui nella stagione 13/14 arriva l’esordio in Serie C Regionale. Dal 2014 al 2018 si trasferisce a Patti, debuttando in serie B nella stagione 16/17 e rimanendo anche nella stagione 17/18 piazzando 6.6 punti di media a partita. Nonostante la giovane età, nelle due annate in B mette a referto 2.4 punti e 2.9 rimbalzi con 14 minuti di media nel 2016-2017 e 6.6 punti conditi da 8.9 rimbalzi nel 2017-2018 con due high di 19 punti contro Virtus Cassino e Venafro. Nella stagione 2018-2019 torna in Serie C Silver, firmando per il Basket School Messina in Serie C Silver segnando 9.1 punti di media in 27 partite. Lo scorso anno firma per la Fortitudo Messina con cui viaggia a 6.2 punti di media, si trasferisce poi all’OrSa Barcellona ma gioca solamente due partite per via del lockdown dovuto al Covid-19.

Ufficio Stampa Cestistica Torrenovese