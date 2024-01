SERIE B UFFICIALE – Chieti annuncia il ritorno di Karl Johan Lips

Karl Johan Lips torna in biancorosso.

Dopo una breve parentesi nel campionato di A2 2021/2022, Karl è ufficialmente un nuovo giocatore della Lux e farà parte del roster della Chieti Basket 1974.

Con le sue abilità e il suo talento, Karl sarà un’aggiunta fondamentale per il team di coach Aniello. Con una media di 11,2 punti e 7,8 rimbalzi in Eurocup e 9,5 punti e 4,9 rimbalzi in A1 bulgara, Karl dimostra di essere un giocatore di grande talento e determinazione.

Dotato di una buona mano e atletismo, Karl è in grado di attaccare il canestro e fare la differenza in campo. Diamo il bentornato a Karl e non vediamo l’ora di vederlo in azione a Chieti!

UFF.STAMPA CHIETI BASKET