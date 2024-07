SERIE B UFFICIALE – Chieti annuncia Maiga e Costantino Bechi

Costantino Bechi in cabina di regia! La Chieti Basket 1974 è lieta di ufficializzare l’ingaggio per la stagione 2024/2025 del giovane play livornese. Il classe 2002, 186 cm per 76 kg, ha mosso i suoi primi passi cestistici con la Don Bosco Livorno. Dopo l’esordio in serie B a Cecina, Costantino ha vestito le canotte di Livorno (sponda Libertas) e Herons Montecatini. Bechi giunge a Chieti dopo una annata da protagonista con Ozzano (12,3 ppg), dove si è messo in luce per le sue doti atletiche e balistiche.

Maiga approda a Chieti. Proseguono gli investimenti sulla linea verde di qualità: l’ala 2005 di origini maliane, 199 cm per 90 kg, si è ben messa in mostra con la canotta di Roseto dove, durante i playoff, in 10 minuti circa di impiego ha tirato con il 53% da 2 ed il 57% da oltre l’arco (3,69 ppg). Giovane atletico e dalla buona mano, Maiga sarà un tassello importantissimo nell’arsenale di coach Lardo.

UFF.STAMPA CHIETI BASKET