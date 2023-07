By

La Chieti Basket 1974 è lieta di annunciare la conferma del play classe 2002.

Atleta di 179 cm per 74 kg, alacre difensore, nella scorsa stagione ha realizzato 3,04 punti ad allacciata di scarpe.

La sua grinta, servita spesso da stimolo per tutti i suoi compagni, sarà di fondamentale importanza in un campionato fisico come quello che ci apprestiamo a vivere.

Bentornato, Thomas!

Federico Ionata – Addetto Stampa Chieti Basket 1974