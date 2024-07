SERIE B UFFICIALE – Chieti ingaggia Hadzic

By

Colpo Chieti, Hadzic è tuo!

I biancorossi si assicurano le prestazioni dell’ala 203 cm per 98 kg. Nativo di Sarajevo ma di formazione italiana, classe 1997, Damir è molto abile in transizione grazie al suo atletismo. È un giocatore duttile, capace di ricoprire più posizioni in campo, vanta una buona mano ma soprattutto è un vero e proprio agonista. Nella scorsa stagione ha vestito le canotte di Caserta (9,82 ppg) e Omegna (8,77 ppg).

Siamo certi che il talento e la voglia di lottare di Damir possano essere da traino per i suoi compagni e che entusiasmerà il nostro palazzetto con le sue giocate: benvenuto a Chieti, Damir!

UFF.STAMPA CHIETI BASKET