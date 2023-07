SERIE B UFFICIALE – Chieti ingaggia l’esperto Ciribeni

By

Leonardo Ciribeni: fosforo e talento per coach Aniello. La guardia classe 1992 di 190 cm per 84kg è l’ultimo arrivato in casa Chieti Basket 1974.

Prodotto delle giovanili di Pesaro (con cui nel 2009 conquista lo scudetto under 17), esordisce in B dilettanti con la canotta di Fossombrone (2010/2011, 11,44 ppg).

Dopo una stagione ad Anagni (DNA, 5,88 ppg), ed una a Riva del Garda (DNB, 15,07 ppg) passa a Capo d’Orlando, in DNA gold (1,63 ppg).

Trascorso il campionato 2014/2015 con Montegranaro (DNB, 14,65 ppg), Leonardo sbarca in Puglia, sponda San Severo, dove rimane per 3 stagioni.

Nel torneo di serie B 2018/2019 si mette in mostra con Caserta (13,37 ppg), mettendo sul parquet prestazioni che gli valgono la chiamata in serie A2 con la canotta di Roseto (3,71 ppg), salvo poi tornare in serie B con Salerno (8,17 ppg).

Il campionato 2020/2021 è diviso tra Matera (14,25 ppg) e Ruvo di Puglia (12,64 ppg) dove, nel 2021/2022 si conferma oltre la doppia cifra di media (12,14).

Nello scorso torneo di serie B, con la casacca di Ancona, si è confermato ancora una volta come importantissima bocca da fuoco (15,62 ppg).

Veterano della categoria, l’esperienza e la qualità di Leonardo saranno di vitale importanza per i biancorossi.

