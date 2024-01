SERIE B UFFICIALE – Chieti ingaggia Obinna Nwokoye

La Lux Chieti Basket 1974 è lieta di annunciare la firma del centro Obinna Nwokoye di 198 cm per 102 kg.

Proveniente dall’Action Now Monopoli (11,3 ppg), il prodotto delle giovanili della SMG Latina, ha vestito le canotte di Montecatini, Martina Franca (4,25 ppg), Recanati e Biella (in A2), Torrenuova (10,95 ppg), Cecina (11,62 ppg), Cesena (8,21 ppg) ed Empoli (9,78 ppg).

5 dalla struttura fisica importante e dalle spiccate doti difensive, Obinna è un centro dinamico ed esperto e sarà un importante tassello da aggiungere al roster di coach Aniello.

Queste sono le prime parole di Obi: “Sono felicissimo di essere a Chieti; sono qui per dare il massimo e per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. So quanto sia importante il ruolo dei tifosi e spero che ci diano tutto il loro supporto per superare le sfide che ci aspettano. Vi assicuro impegno e dedizione in campo e non vedo l’ora di vivere insieme a voi questa nuova avventura”.

UFF.STAMPA CHIETI BASKET