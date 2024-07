SERIE B UFFICIALE – Chieti ingaggia Serafini e Sinagra

By

Alberto Serafini firma in biancorosso. L’ala classe 1993, 199 cm per 96 kg, è il nuovo innesto in casa Chieti.

Giocatore esperto, Alberto giunge sotto l’ombra di San Giustino dopo i 9,3 ppg con la canotta della Pallacanestro Pescara.La sua determinazione, la dedizione al lavoro e la voglia di non arrendersi mai sono solo alcune delle armi che Alberto aggiungerà al nostro roster.

Simone Sinagra è biancorosso. Play classe 2005, 175 cm per 70 kg, Simone è un prospetto di valore capace di rafforzare il roster teatino.

Formatosi nelle giovanili della Napoli Basket Academy, Sinagra ha già esordito in serie A con la canotta della Gevi Napoli, realizzando 2 punti contro Brescia e altrettanti contro Varese e facendo parte del gruppo squadra capace di vincere la coppa Italia.

UFF.STAMPA CHIETI BASKET