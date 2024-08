SERIE B UFFICIALE – Chieti ingaggia Vettori

By

La Chieti Basket 1974 è lieta di ufficializzare l’accordo con Enrico Vettori. Guardia/ala di 192 cm per 92 kg, Enrico ha mosso i primi passi cestistici con Treviso. Dopo varie partecipazioni alla fase finale della Next Gen Cup e diverse presenze nelle nazionali di categoria, è stato aggregato in pianta stabile nel roster della compagine trevigiana.

La scorsa stagione, invece, ha vestito la canotta di San Vendemiano (3,7 ppg). Prosegue quindi a chiare lettere l’intento della dirigenza biancorossa nel puntare su giovani promesse dallo spiccato talento.

Benvenuto a Chieti, Enrico!

UFF.STAMPA CHIETI BASKET