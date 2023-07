SERIE B UFFICIALE – Chieti ritrova Alessandro Paesano

By

Gradito ritorno in quel di Chieti: Alessandro Paesano torna a vestire biancorosso. Il centro classe 1993 di 200 cm per 100 kg arricchirà l’organico di coach Aniello.

Prodotto del settore giovanile romano (tra Minerva e Stella Azzurra), Alessandro esordisce in DNA gold con la canotta di Ferentino (1,83 ppg).

Dopo la sua esperienza in biancorosso (3,38 ppg, stagione 2014/2015), Paesano si sposta ad Oleggio, dove raggiunge per la prima volta in carriera la doppia cifra di media (12,6 ppg).

Nell’annata 2016/2017, con la maglia di Montegranaro, vince la sua prima serie B (6,4 ppg).

Il campionato seguente, con Palestrina, è il suo migliore dal punto di vista realizzativo (13,93 ppg). Dopo l’esperienza a Reggio Calabria (11,87 ppg), veste le canotte di Cento (7,78 ppg) e Ancona (13,86 ppg).

A seguito della seconda vittoria del campionato di serie B (questa volta con Cividale, 7,67 ppg), approda a Rieti, sponda Sebastiani, dove conclude la scorsa stagione con 6,36 punti ad allacciata di scarpe, tirando con il 55% da 2.

Giocatore dinamico e dal fisico statuario, i centimetri e l’energia di Alessandro saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi stagionali.

