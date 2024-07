SERIE B UFFICIALE – Chiusi conferma Lorenzo Raffaelli

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di comunicare il rinnovo del contratto con Lorenzo Raffaelli che dunque vestirà per la quinta stagione consecutiva la maglia dei Bulls.

Classe 1999, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo), il playmaker di 178 cm per 69 kg è il recordman dei biancorossi. Centocinquantatre presenze, oltre mille e cento punti (1130 per l’esattezza); questi i numeri di un giocatore che è gran parte della storia della San Giobbe. E i numeri, come sempre, dicono tanto ma non tutto del suo apporto dentro e fuori dal campo. Raffaelli, ormai diventato leader e trascinatore, si affaccia alla quinta stagione in biancorosso forte della migliore annata in termini realizzativi delle ultime tre giocate. E con la firma del rinnovo si candida ad infrangere ulteriormente i record della squadra.

“Sono molto felice di presentare come primo tassello della squadra Lorenzo – dichiara il responsabile dell’area tecnica Matteo Martini. Dopo tanti anni qui alla San Giobbe rappresenta a tutti gli effetti una bandiera. Il suo talento e il suo sangue freddo saranno fondamentale nella stagione che ci attende”.

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.