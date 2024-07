SERIE B UFFICIALE – Chiusi ingaggia Francesco Gravaghi 

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma di Francesco Gravaghi.

Guardia classe 2003, 195 centimetri per 85 chili, Gravaghi è cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano dove ha svolto tutta la trafila delle under. Dopo aver debuttato tra i grandi sia con le ‘Scarpette Rosse’ in LBA (a sedici anni contro Pistoia) che con l’Olimpia B in Serie C Silver, il nuovo acquisto della San Giobbe resta nel capoluogo lombardo accasandosi all’Urania Milano in Serie A2. Un infortunio al ginocchio lo tiene fuori dai campi da gioco, ma nella stagione 2022/23 arriva prontamente la chiamata di Gallarate in Serie B. Chiusa l’annata a 7.75 punti in venti di utilizzo nella regular season (divenuti 6.75 nei playout), passa a Pavia. Nella stagione da poco conclusa in Serie B interregionale, Gravaghi fa registrare 9.8 punti ad allacciata di scarpe.

Oltre all’esperienza nei club ha maturato presenze anche nelle nazionali giovanili e nello scorso maggio ha ricevuto la convocazione dalla 3×3 azzurra U21 per la Youth Nations League.

“Do il benvenuto a Francesco, ragazzo dalla grande prospettiva – dichiara Nicolas Zanco, capo allenatore dei Bulls. È cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano con ottimi risultati, è stato infatti riconosciuto come uno dei migliori dell’annata 2003. Purtroppo per lui poi ha subito un infortunio che gli ha rallentato l’ingresso nel mondo dei senior. Arriva qua a Chiusi come ulteriore tassello nel progetto legato ai giovani promettenti del nostro movimento. Crediamo fortemente che Francesco possa fare bene, si tratta di un giocatore di grande fisicità ed energia e sono sicuro che vorrà guadagnare minuti fin dal primo giorno”.

Lorenzo Trabalzini

