SERIE B UFFICIALE – Chiusi ingaggia il centro Michael Sacchettini 

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma del centro Michael Sacchettini.

Centro scuola Borgomanero di 205 centimetri per 102 chili, classe 1995, il nuovo acquisto dei Bulls arriva da due stagioni con la casacca di Legnano. Esperto della categoria, Sacchettini lascia la società lombarda dopo una vita cestistica tra B e A2 (quattro stagioni divise in due periodi, 2015-17 e 2022-24). Nella sua carriera non solo Knights: dopo la stagione di esordio con Omegna nella seconda serie nazionale (2013/14), Valsesia e la prima parentesi a Legnano, due anni a Cesena, il trasferimento all’Eurobasket Roma (di nuovo in A2), Pavia nel 2019/20 e Piacenza. Con la Bakery resta due stagioni centrando subito la vittoria del campionato di Serie B e poi mantenendo la Serie A2 nel 2021/22. L’anno successivo il secondo passaggio a Legnano. Per Sacchettini medie di 13.9 punti e 6,2 rimbalzi nel 2022/23, diventate 10.4 punti e 3.6 rimbalzi nell’annata appena conclusa.

“Do con tanto piacere il benvenuto a Michael – commenta il responsabile dell’area tecnica Matteo Martini. L’ho lasciato da compagno di squadra a Legnano, lo ritrovo da dirigente. Con la sua aggiunta ci assicuriamo un giocatore che si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista in serie B negli ultimi anni. Duttilità e comprensione del gioco, due delle sue qualità che aggiungeremo al nostro arsenale”.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.