SERIE B UFFICIALE – Chiusi ingaggia Lisandro Raisio

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma dell’ala argentina Lisandro Rasio.

Nato nel 1990 a Zárate, nella periferia di Buenos Aires, 198 centimetri per 99 chili, il nuovo acquisto dei Bulls esordisce a livello senior a 17 anni con lo Sportivo Escobar.

I primi anni della carriera li trascorre in patria; nel 2010, con il Sionista, partecipa alla Liga de las America, la competizione continentale per club delle Americhe, poi le esperienze con Penarol, Bahia, Ferro, Atenas e Salta. Completato il percorso in Argentina si trasferisce in Uruguay con le maglie di Defensor e Hebraica y Macabi, poi in Cile con Leones de Quilpue e Ancud, in Venezuela con Panteras de Miranda e Brillantes e in Bolivia con il Club Atletico Nacional, praticamente giocando in tutto il Sud America.

In età per il draft Nba attira le sirene dei Brooklyn Nets che lo invitano a prendere parte ad un campus estivo.

Rasio arriva per la prima volta in Italia nell’estate del 2021 da aggregato della Scaligera Verona in Serie A2. Nella stessa estate passa alla Gema Montecatini, iscritta al campionato di Serie C Gold 2021/22. In Toscana è un dominatore assoluto, chiude l’annata con 19.9 punti di media ed un massimo stagionale di trentasei punti. Nel 2022/23 passa al Niarovik, nel campionato islandese, prima di far ritorno in Sud America con la casacca dei brasiliani del Pinheiros, alle medie di 8.5 punti, 6.3 rimbalzi e 2.3 assist.

A gennaio 2024 la seconda esperienza italiana. Rasio firma con la Bakery Piacenza in Serie B Nazionale dove si impone con medie ottime e chiude la stagione con 19.4 punti e 10.9 rimbalzi ad allacciata di scarpe, oltre a venire eletto più volte come giocatore della settimana da LNP.

Adesso impegnato con la Liga Deportiva Universitaria di Quito nel campionato Liga Ecuabet Basquet Pro in Ecuador si aggregherà alla San Giobbe non appena terminato il campionato.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver centrato uno dei nostri primissimi obiettivi – dichiara il capo allenatore della San Giobbe, Nicolas Zanco. Lisandro è un giocatore di straordinaria energia e voglia di competere, che viene da un’ottima stagione a Piacenza che in questo momento sta affrontando il campionato in Ecuador e quindi arriverà appena finirà il campionato. Non vediamo l’ora di poterlo avere con noi, di conoscerlo e di poter lavorare insieme, ma sono già sicuro che sarà un leader, specialmente a livello emotivo e per impegno. Si è dimostrato un dominatore dell’area, potrà darci una doppia dimensione sia per aprire il campo e attaccare i lunghi più lenti che fare la voce grossa all’interno del pitturato. Con la sua firma aggiungiamo una pedina importante al nostro reparto lunghi che si conferma di ottimo livello”.

