SERIE B UFFICIALE – Civitanova, cinque giovani aggregati alla prima squadra

La Virtus Basket Civitanova Marche è lieta di annunciare che il roster della prima squadra in vista della prossima stagione sarà completato da cinque ragazzi cresciuti nel settore giovanile de Il Picchio: si tratta dei classe 2002 Pietro Ciarapica, Filippo Cossiri, Lorenzo Pascolini e Harold Primitivo e del classe 2003 Giorgio Montanari.

«Dal confronto col nuovo responsabile del settore giovanile Paolo Regini e con l’allenatore della squadra Under 20 Lorenzo Ripa siamo arrivati alla scelta di questi cinque ragazzi che, dal prossimo 8 settembre, inizieranno la preparazione col resto della squadra – conferma coach Emanuele Mazzalupi – ma l’idea di fondo è quella di avere un continuo interscambio con l’Under 20, nell’ottica di far assaggiare a tutti durante la stagione un’esperienza importante di basket senior come può essere quella della Serie B».

FONTE: Ufficio stampa Virtus Basket Civitanova Marche