SERIE B UFFICIALE – Civitanova rescinde con Valerio Amoroso

La Virtus Basket Civitanova Marche comunica di aver trovato un accordo con Valerio Amoroso per la rescissione del contratto che avrebbe legato il giocatore alla società anche per la stagione 2020/2021.

«E’ stata una decisione sofferta per noi, che non ha nulla a che fare con la persona o il giocatore Valerio Amoroso, che non si discutono – spiega il presidente Nicola Moretti – si tratta di una scelta dovuta solo ed esclusivamente a questioni di budget. Rinunciamo, a malincuore, ad uno dei più grandi campioni che abbiano mai vestito la canotta della Virtus, ma è stato un sacrificio necessario per salvaguardare il futuro della società e in particolar modo di quei 270 bambini e ragazzi che compongono il nostro settore giovanile, sul quale vogliamo investire in maniera sempre più importante. Il fatto che un anno fa avessimo sottoscritto con Valerio un accordo biennale indicava la nostra volontà che lui potesse finire la carriera qui con noi. Purtroppo l’emergenza coronavirus ha sparigliato le carte».

Il lungo campano era sbarcato a Civitanova un anno fa, tornando in Serie B dopo quasi 20 anni di carriera tra A e A2 e si è dimostrato uno dei giocatori più “illegali” della categoria: le cifre dicono di una stagione, quella interrotta dall’emergenza coronavirus, da 17,6 punti (3° marcatore del girone C), 9,4 rimbalzi (2° nel girone C) e 21,5 di valutazione (1° nel girone C). Numeri che lasciano intuire solo in parte l’impatto avuto da Amoroso dentro e fuori dal rettangolo di gioco e il legame profondo instauratosi con la città e il club. Da tutta la galassia Virtus i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

FONTE: Ufficio stampa Virtus Basket Civitanova Marche