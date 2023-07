SERIE B UFFICIALE – CJ Taranto conferma Conte

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare la conferma di Gianmarco Conte. È lui il secondo tassello ufficiale della nuova squadra per il campionato di serie B Nazionale 2023/24 dopo il pivot senegalese Elhadji Thioune. Taranto quindi riparte da un tarantino, anzi due. Dopo infatti l’investitura di coach Mario Cottignoli ecco la conferma del capitano, un segnale importante quello del presidente Sergio Cosenza e del vicepresidente Roberto Conversano verso un ragazzo, oggi diventato uomo e giocatore squadra che è cresciuto nel vivaio della Virtus Taranto e che, tornato un anno e mezzo fa a casa, a vestire la sua casacca rossoblu, ne è diventato nel giro di pochi mesi, capitano e uomo squadra.

Gianmarco Conte è una guardia-ala; è nato il 29 aprile 1997 a Taranto, 191 cm per 87 kg. Ha iniziato a palleggiare con la Virtus Taranto compiendo tutta la trafila giovanile con grandi successi, in ambito locale e nazionale in quella grande nidiata che ha segnato una nuova generazione per la pallacanestro tarantina. Parallelamente Gianmarco ha debuttato in prima squadra con il Cus Jonico Basket Taranto impegnato in quegli anni proprio in serie B aumentando di stagione in stagione i suoi minuti a referto. Nel 2017 Conte lascia Taranto e gioca sempre in B una stagione da 6.6 punti in 23′ di media a partita a Costa Volpino. Quindi due annate alla Tramarossa Vicenza ancora con buone medie, 6.2 punti in 17 minuti di media il primo anno, 6.7 in 22′ il secondo. Tre anni fa ha giocato invece a Senigallia, ancora in B con 8.7 punti di media in 24′. Poi metà stagione a Pavia nella Riso Scotti nel girone A.

Poi nell’inverno del 2021 il richiamo della sua Taranto con cui aveva avuto una parentesi in Supercoppa l’estate prima e che, ironia della sorte, aveva incrociato nei playoff della stagione precedente dando filo da torcere a Stanic e compagni con la casacca di Senigallia segnando 13.7 punti in 35′ di media a partita, arrendendosi con l’onore delle armi in gara 4 dopo aver violato il Palafiom in gara 2. Il CJ Basket lo ha riportato in riva allo Ionio. Gianmarco è andato subito in crescendo, tra i migliori nel finale di quella stagione. Lo scorso campionato poi la consacrazione con i gradi di capitano in una stagione da quasi 10 punti (9.3) ad allacciata di scarpe.

Ed è da lì che ripartirà Gianmarco che conosce bene coach Cottignoli, e viceversa, come racconta lo stesso giocatore nella sua breve intervista.

Allora, Gianmarco, era nell’aria, ora sei ufficialmente confermato nel nuovo roster CJ 2023/24. Ci hai fatto oramai l’abitudine oppure c’è sempre una particolare emozione, specie da capitano?

Credo che anche dopo anni ricoprire un ruolo così importante è sempre un piacere e soprattutto un onore vestire i colori della propria città da capitano.

L’anno scorso è stato particolare ma da un giorno all’altro è arrivato questo forse un po’ inatteso ripescaggio, come hai vissuto la notizia, quel giorno dell’ufficialità?

Abbiamo vissuto un’annata molto particolare lo scorso anno, per via della riforma. La notizia del ripescaggio è stata una sorpresa per tutti, ma credo che sia stata anche meritata! Ovviamente sono molto contento.

L’altra grande novità è il nuovo coach, tu Mario Cottignoli lo conosci bene. Che allenatore è, che allenatore sarà per il CJ?

Io e coach Cottignoli abbiamo iniziato insieme un percorso parallelo alle giovanili Virtus, dopo tante esperienze importanti fuori, sono molto contento di tornare a lavorare con lui. È un allenatore energico, estremamente preparato che cercherà di lavorare al meglio su ognuno di noi per creare un gruppo competitivo.

Che campionato di B Nazionale sarà il prossimo, che CJ ti immagini verrà costruito?

Il campionato di B nazionale sarà un campionato di livello altissimo dove ci saranno parecchi roster molto simili a quelli di serie A2, mi aspetto un CJ giovane e arrembante ma con una mentalità solida

UFF.STAMPA CJ TARANTO