SERIE B UFFICIALE – Claudio Negri firma con la Junior Casale

La Junior Casale è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Claudio Negri, ala grande classe 1985, lo scorso anno a Oleggio dove ha chiuso con 10 punti di media (53% da due punti) e 6.9 rimbalzi.

Giocatore dotato di grande grinta e atletismo, riesce a ricoprire anche ruoli diversi offrendo il massimo aiuto alla propria squadra, senza dimenticare la sua grande visione di gioco e le ottime doti difensive.

Negri nasce nel 1985 a Salvador de Bahia, in Brasile, poi l’arrivo in Italia e la prima canotta da basket indossata con il Novara Basket; successivamente il trasferimento nelle giovanili di Biella con le prime convocazioni in Prima Squadra. Nella stagione 2003/04 Claudio fa la sua prima esperienza in Serie B2 a Monza, per poi trasferirsi, nelle stagioni successive, prima a Borgomanero (B2) e poi a Cremona dove conquista la Serie A2. La stagione 2006/07 il neo rossoblu la trascorre a Genova (B2), poi due anni a Ostuni dove vince il Campionato di Serie B e si guadagna la conferma a giocare anche la Serie A Dilettanti. Nel 2011/12 fa ritorno a Novara, in DNC, ma nel mezzo è stato prima alla Viola Reggio Calabria e poi al Basket Iseo. L’Urania Milano lo chiama in Serie B nella stagione 2012/13, mentre quella successiva approda per la prima volta a Oleggio dove ottiene una storica promozione in Serie B, rimanendo anche la stagione successiva. In questa stagione si piazza quarto nella classifica dei migliori rimbalzisti di tutta la Serie B e primo nel suo girone, con 10.4 rimbalzi di media. Dopo un anno in Serie C a Vigevano, torna in Piemonte al Basket Club Trecate per tre stagioni, culminate per lui con un’altra promozione in Serie B e una doppia doppia di media (14.9 punti e 11.3 rimbalzi). La stagione 2019/20 lo vede tra le fila dei Legnano Basket Knights in Serie C Gold, mentre nelle due annate successive ritorna ad Oleggio.

Claudio, inoltre, è stato tra i primi ad indossare la maglia della Nazionale Italiana 3vs3: con la maglia azzurra ha disputato due Europei, un Mondiale e un’edizione dei Giochi Olimpici Europei. Sempre in ambito 3vs3, con la sua squadra Team Cobra, ha vinto lo scudetto 2015/16 e 2018/19.

Valerio Sanlorenzo (Direttore Sportivo): “Negri é un giocatore molto esperto, conosce perfettamente la categoria e grazie alle sue doti tecniche é in grado di mettere in ritmo ed in condizione di segnare i propri compagni. Può giocare sia spalle che fronte a canestro ed é in grado di marcare dagli esterni ai centri. E’ uomo spogliatoio grazie alle sue doti umane ed alla sua esperienza: sono certo che sarà un valore aggiunto importante ed un punto di riferimento per i ragazzi più giovani.

Siamo molto contenti di averlo a Casale con noi!”

Claudio Negri: “La scelta di venire a Casale è dettata dall’esplicita volontà di Sanlorenzo e Cristelli di essere la prima scelta nel mio ruolo, dalla passione legata alla Junior – rivista dal vivo in Gara 4 la scorsa stagione – complice anche il fatto che la venivo a vedere da Novara quand’ero ragazzo e dall’aver sempre voluto giocare al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Mi aspetto una stagione nella quale ci sarà da lottare, sulla carta sono già state fatte molte corazzate ma sono sicuro che anche noi sapremo dire la nostra. Non bisognerà porsi limiti e dare peso a peso a tutte le partite dalla prima all’ultima. Voglio una stagione positiva perchè la Junior non è una neopromossa ma una Società storica e dovremo essere all’altezza del nome scritto davanti più che di quello scritto dietro”.

