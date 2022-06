SERIE B UFFICIALE – Coach Baldiraghi torna a Crema

La Pallacanestro Crema riparte. E riparte dall’ultima gara casalinga che ha sancito la permanenza in serie B davanti ad un pubblico che merita di continuare ad avere una squadra del cuore all’altezza del suo calore e del suo entusiasmo. La dirigenza cremasca dopo un’annata piuttosto complicata aveva diversi interrogativi cui dare risposta e più nodi da sciogliere. Il primo, il più importante, riguardava la necessità di trovare una o più aziende che credessero nel proprio progetto sportivo e sociale, fortemente legato ai giovani e al territorio.

Purtroppo si sa che la nostra città da questo punto di vista, salvo poche virtuose eccezioni, non brilla per generosità, tanto che il sodalizio cremasco è spesso ricorso a sponsor nazionali o di altri territori. La prima buona notizia della stagione che sta per iniziare riguarda proprio questo aspetto.

La Pallacanestro Crema nel prossimo biennio avrà finalmente un main sponsor cremasco. A sostenere il club sarà infatti LOGIMAN Srl, big player del settore della logistica e leader nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di Immobili Industriali da oltre un ventennio. Il gruppo LOGIMAN è specializzato nell’acquisto diretto di aree edificabili, nella preparazione urbanistica delle stesse e nella costruzione “chiavi in mano” di immobili industriali, logistici e cross dockings per corriere espresso per aziende che intendono posizionarsi in Italia.

L’Amministratore Unico di Logiman, Luigi Brega, originario dell’Oltrepo’ Pavese ma da molti anni residente a Crema, commenta così la partnership: “Siamo sponsor della Pallacanestro Crema da diverse stagioni. Abbiamo toccato con mano quale sia l’entusiasmo e la passione che contraddistinguono questa esperienza. C’è una profonda condivisione di valori tra di noi. Con le mie aziende lavoro in tutta Italia ma

sono fortemente legato a Crema e desidero che non venga disperso lo sforzo importante che, quotidianamente, tante persone pongono in atto per regalare ai giovani e alla città un palcoscenico prestigioso nel mondo del basket. Da quest’anno Logiman sarà main sponsor. Sono orgoglioso e entusiasta di questo abbinamento. Mi piace pensare che “costruiremo” molto insieme”. Partendo proprio da questa previsione il Presidente Piacentini e tutto il Cda si sono subito messi al lavoro per avviare al meglio la nuova stagione che, alla luce della riforma dei Campionati, si prospetta molto competitiva.

Il primo “mattone” di questo nuovo corso è in realtà un ritorno “a casa”. Ai nastri di partenza del prossimo campionato infatti si presenterà Coach Pat Baldiraghi, già sulla stessa panchina dal 2014 al 2017. Tra il club cremasco e il tecnico pavese non è mai venuto meno il forte legame di stima e amicizia costruito in quel triennio di grandi soddisfazioni, motivo per il quale, con una stretta di mano d’altri tempi, “Baldo” e Crema sono di nuovo insieme. Insieme per costruire una squadra competitiva, fatta di ragazzi, prima ancora che di giocatori,

grintosi, motivati e orgogliosi di indossare una maglia che oltre che rappresentare valori sportivi porta il noto messaggio NOVIOLENZACONTROLEDONNE.

L’allestimento del roster è già in corso e l’idea di squadra è già chiaramente delineata. Nell’ambiente c’è entusiasmo e voglia di vivere una stagione divertente, all’altezza di quello che i sostenitori si meritano. Le novità saranno diverse anche nell’ambito dello staff, con l’introduzione di nuove figure per migliorare sempre di più l’organizzazione e le performances. Non ci resta che seguire con attenzione i movimenti delle prossime settimane per vedere nascere la LOGIMAN CREMA del 2022-23.

Uff.Stampa Pall.Crema