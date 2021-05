Lascia Piombino il nocchiero che ha portato i gialloblu alla salvezza e a sfiorare i playoff, dopo un incredibile rimonta dalla penultima posizione, con soli due punti, situazione in cui aveva rilevato la squadra a metà gennaio. il coach marchigiano lascia, nonostante che, la società, soddisfatta del alvoro svolto, gli avesse comunicato la volontà di confermarlo.

Le parole del coach: “Saluto e ringrazio il Presidente, il Direttore Sportivo e tutta la società, per la possibilità che mi è stata data di allenare in una piazza seria ed ambiziosa come Piombino, così come li ringrazio per la fiducia che hanno continuato a riporre in me, volendo iniziare a ragionare sul futuro insieme. La mia scelta di non proseguire il percorso insieme, nasce da scelte di vita familiare, che in questo momento mi hanno fatto prendere questa decisione. Desidero ringraziare anche i miei collaboratori, Lorenzo, Davide e Giacomo, per il sostegno quotidiano e il fondamentale lavoro svolto con la squadra, così come ringrazio tutti i giocatori per la disponibilità che hanno dimostrato ogni giorno sul parquet.

Auguro il meglio al Basket Golfo, un caro saluto a tutti!”

A Damiano vanno i ringraziamenti della società e degli appassionati piombinesi, per l’ottimo lavoro svolto, con dedizione ed impegno per i nostri colori. A lui un sincero e caloroso augurio, per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

Ufficio Stampa Basket Golfo Piombino