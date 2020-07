SERIE B UFFICIALE – Coach Pansa resta alla guida della Janus Fabriano

La Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Lorenzo Pansa sarà il coach della squadra la

prossima stagione, prolungando il suo contratto anche per il 2021/22 con possibilità di

estensione per il 2022/23 e andando così a completare lo staff tecnico (insieme a Daniele Aniello e

Tommaso Bruno).

Il rinnovo di Lorenzo non è mai stato in dubbio, nè tantomeno il suo talento nelle qualità di Head

Coach: allenatore dell'anno nel campionato 2015/16 e vincitore di una coppa italia di A2 nel

2017/18, con i biancoblu la scorsa stagione ha chiuso (anticipatamente) il campionato al primo

posto; oltre ai risultati il coach ha portato a Fabriano un'idea chiara ed efficace di gioco, basata sul

lavoro di squadra e sul sacrificio, valori fondamentali nel basket.

La società rinnova i suoi auguri a Lorenzo, con la speranza che questa annata sia ricca di

soddisfazioni tanto quanto la passata e di ricominciare al più presto insieme.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano