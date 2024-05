SERIE B UFFICIALE – Coach Piazza rinnova con Legnano

Parte la nuova stagione agonistica dei Legnano Knights e il primo tassello del puzzle della prima squadra è l’allenatore che anche per la stagione 2023/2024 è Paolo Piazza, onorando così il contratto biennale che le due parti avevano già sottoscritto la scorsa estate.

Dopo una stagione di alti e bassi finita con il nono posto in classifica, Paolo Piazza ha incontrato la dirigenza dei Knights e ha lungamente discusso sulla stagione appena conclusa, concordando su alcune linee guida tecniche che saranno cercate anche durante la costruzione della nuova squadra.

Prima di arrivare a Legnano, Piazza si forma cestisticamente nel Settore Giovanile della Forti e Liberi Monza, società con la quale debutta anche come allenatore in Serie B2.

Nella stessa categoria allenerà poi anche a Como e poi Garlasco in Serie C.

Nel 2008 arriva la chiamata di Piacenza con la quale in 3 anni porta la formazione emiliana dalla Serie C1 alla LegAdue.

Si sposta a Varese, sponda Robur Et Fides, in Serie B2; nel 2014 è alla Robur Saronno, in Serie C Gold, con la quale, al secondo tentativo domina il Campionato e vince i Playoff regalando ai saronnesi la gioia della promozione in Serie B.

Successivamente è con Edimes Pavia Basket, con la quale dominerà nuovamente la Regular Season, mancando di un soffio la terza finale consecutiva.

Nel 2017 l’approdo a Vigevano con cui rimane per 6 anni fino alla felice fine del campionato 2023/2024.

Basilico: “Coach Piazza ha sottolineato di voler restare a Legnano ed è intenzionato, dopo un annata negativa, a far vedere il suo valore.

Abbiamo condiviso il percorso da intraprendere e la tipologia di squadra che vogliamo costruire, abbiamo fiducia su coach Piazza ed abbiamo ben chiaro quali sono i nostri obiettivi.

Vogliamo un gruppo gruppo più coeso. Non possiamo nascondere che nella stagione appena conclusa abbiamo riscontrato qualche difficoltà. Vogliamo una squadra affiatata e fisica. Cerchiamo più feeling sia con i giocatori che con Piazza. Insomma dobbiamo ritrovare il nostro modo di essere una famiglia com’è nello spirito Knights”.

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights