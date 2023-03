SERIE B UFFICIALE – Coach Salvemini torna sulla panchina di Monopoli

Dopo il breve interregno di Friso, con il quale è stato raggiunto l’accordo per l’interruzione del rapporto professionale, Salvemini torna alla guida tecnica della compagine monopolitana.

Giorgio Salvemini torna sulla panchina del Monopoli. Dopo cinque partite nelle quali la guida tecnica è stata affidata a Massimo Friso, da martedì, alla ripresa dopo un breve periodo di riposo, Salvemini guiderà gli allenamenti della White Wise Basket Monopoli in vista della sfida di domenica prossima a Sant’Antimo. Nelle scorse ore, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Friso (una vittoria e quattro sconfitte nella sua gestione), e contestualmente la guida tecnica è stata affidata nuovamente a Salvemini. A Massimo Friso vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata nel breve periodo trascorso a Monopoli e gli auguri per un importante proseguo di carriera; a Giorgio Salvemini un grosso in bocca al lupo per il suo ritorno sulla panchina monopolitana, con il comune auspicio di raggiungere gli obiettivi prefissati.

UFF.STAMPA BASKET MONOPOLI