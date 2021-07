Colpaccio da brividi per completare il roster della Lapietra Action Now 2019 Monopoli. Anche nelle ore che precedono la finale degli europei, la società del presidente Caleprico non perde il ritmo e porta a casa un giocatore di altissimo livello e molto conteso sul mercato. Vittorio Visentin indosserà la maglia bianco azzurra per la prossima stagione.

Dopo un’esaltante campionato in serie B a Molfetta ed un’incursione a Livorno per un finale playoff al cardiopalma, sbarca a Monopoli con grande entusiasmo il cestista di Monselice( PD).

Ronny Pinto, direttore sportivo della società lo ufficializza qualche minuto prima di Italia Inghilterra, sperando che sia di buon auspicio come lo è stato per la nostra Nazionale.

Il 5 lungo, fortemente voluto e conosciuto dal coach Carolillo arriva a dare manforte al trio Made in Monopoli confermato nei giorni scorsi.

5 è un numero ricorrente per Vittorio Visentin classe 1995, alto 205.

Il giocatore sarà a Monopoli nelle prossime settimane per cominciare a familiarizzare con la città e la squadra in costruzione. La città lo attende e la febbre sale…

