SERIE B UFFICIALE – Colpaccio Omnia Pavia, sotto canestro c’è Emanuele Rossi

Omnia Basket Pavia è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo biennale con il centro Emanuele Rossi. Romano verace, classe 1982, 206 centimetri per 105 kg, “Lele” è da molti anni ai vertici delle classifiche di rendimento dei lunghi italiani tra Legadue e serie B. Carriera lunghissima che parte da Frascati, vive la stagione di formazione a Riva del Garda, debutto in A2 a Rieti e poi un lungo viaggio nella penisola che porta Rossi a vestire le maglie di Siena, Casale Monferrato, Omegna, Chieti. Una parentesi lombarda lunga sette anni gli vale il titolo di capitano e giocatore-franchigia a Treviglio, l’addio al PalaFacchetti arriva nel 2018, poi l’approdo a Imola e l’ultimo anno nel girone C della cadetteria con la canotta della Benedetto XIV Cento. Mancino, grande esperienza, un manuale di movimenti in avvicinamento a canestro, fisicamente ancora integro, è reduce dall’ennesima stagione in cui ha prodotto cifre di assoluto rilievo. Al lockdown del campionato, Rossi viaggiava, infatti, con 23′ di media sul parquet a 11.7 punti e 9.9 rimbalzi per gara e 11 “doppie-doppie” in 23 gettoni di presenza. Evidente la soddisfazione di Pat Baldiraghi nell’accogliere un primo rinforzo di tale spessore. “Rossi è un giocatore di grande esperienza, per lui parla una carriera sempre ad alti livelli – commenta il coach pavese – Ha grandi qualità tecniche e grandissime qualità morali. Ci conosciamo da molti anni come avversari, non sono mai riuscito ad allenarlo. Sarà un grande piacere poterlo fare quest’anno”

