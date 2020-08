SERIE B UFFICIALE – Colpo Cassino, firmato Simone Rischia

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Simone Rischia, in forza nella scorsa stagione alla Pallacanestro Palestrina, per l’annata agonistica 2020/21.

Giocatore classe ’90, il play-guardia ex Valmontone e Cecina, cresce cestisticamente tra le fila della Pallacanestro Palestrina, divenendone una vera e propria bandiera, disputando con la formazione prenestina, non solo i campionati giovanili, ma ben 8 campionati senior.

Vanta con la formazione verde-arancio traguardi molto prestigiosi: diverse prime posizioni in regular season, qualificazioni ai playoff e alle “Final Eight” di Coppa Italia, senza dimenticare le semifinali e finali playoff disputate.

Protagonista più volte delle “battaglie cestistiche” tra Palestrina e Cassino, il nuovo numero 5 cassinate ha fatto più volte male negli anni alla squadra di coach Vettese, segnando negli anni addietro, nella maggior parte dei match, la bellezza di 20 realizzazioni a gara. Stimato e apprezzato per le sue doti tecnico-tattiche di ottimo regista, mortifero realizzatore e uomo squadra, il DS Manzari ha provato in più di qualche occasione a portarlo all’ombra dell’abbazia, riuscendoci finalmente nella prossima annata agonistica, dove Simone sarà una delle principali “bocche da fuoco” del pacchetto piccoli virtussino.

Queste le sue prime parole da neo atleta della BPC Virtus Cassino: “Ho sempre avuto massima stima e ammirazione per il lavoro svolto dalla Virtus Cassino negli scorsi anni in cui ci siamo affrontati. Ho sempre seguito il percorso della società, fino al raggiungimento del prestigioso obiettivo nel 2018 della promozione in serie A, e divenire quest’oggi parte integrante di questo progetto è per me motivo di orgoglio e soddisfazione. Approdo in una società seria, professionale e che conosce perfettamente la maniera in cui si lavora per ambire ai massimi risultati possibili in questa categoria. Da questa esperienza mi aspetto un gruppo voglioso di vincere. Sarà fondamentale creare sin da subito un’importante coesione di squadra ed essere predisposti al lavoro in settimana, perché sarà poi quello che diventerà determinante a fine anno nel superare gli ostacoli che avremo davanti e le difficoltà che si presenteranno sul nostro percorso. L’obiettivo per me è quello di arrivare fino in fondo, provando a vincerle tutte. Dovremo conquistare un posto di rilievo nella griglia playoff e poi giocarli per vincerli. La post-season è un campionato diverso dalla stagione regolare e se saremo capaci di arrivarci in forma, motivati e coesi, sono sicuro che potremo dire la nostra. Saluto tutti i nostri tifosi. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo prestissimo”.

Da parte di tutta la società, un caloroso ‘in bocca al lupo’ a Simone per questa nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

Con la chiusura degli annunci relativi al roster della prima squadra, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni sull’inizio delle attività della formazione di punta della città martire.

FONTE: Uff. Stampa Virtus Cassino