SERIE B UFFICIALE – Colpo Chieti, firmato Roberto Maggio

Roberto Maggio firma con la Chieti Basket 1974. I biancorossi si assicurano l’esperienza e l’estro del play classe 1990. Atleta di 183 cm per 77 kg, Roberto esordisce in serie B a 18 anni, con la canotta di Pozzuoli (8,47 ppg).



Dopo l’annata in serie A dilettanti (2009/2010) con Brescia (4,59 ppg), Maggio gira per lo stivale (tra Molfetta, Pavia, San Severo, Piombino e Taranto), affermandosi come play coriaceo in difesa e dalle buone percentuali in fase offensiva.

Il suo fosforo in cabina di regia si è rivelato a dir poco fondamentale nelle vittorie del campionato di serie B ottenute consecutivamente con le canotte di Forlì (2015/2016, 6,64 ppg), Napoli (2016/2017, 13,32 ppg) e Piacenza (2017/2018, 7,25 ppg). Dopo aver alternato stagioni tra Salerno e Piacenza, Roberto viene da due campionati con Sant’Antimo (14,58 ppg e 10,79 ppg).

UFF.STAMPA CHIETI BASKET