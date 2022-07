SERIE B UFFICIALE – Colpo Gema Montecatiniterme, firmato Luca Infante

Montecatiniterme Basketball annuncia con soddisfazione il primo nuovo acquisto per il 2022/23: in maglia Gema arriva l’esperto pivot Luca Infante, che ha firmato un contratto biennale. Nato a Nocera Inferiore il 5 giugno 1982, 206 centimetri per 109 chili, Infante in carriera ha vestito, andando a ritroso, la casacca di Biella (due volte, lo scorso anno e tra il 2013 e il 2016, da capitano, vincendo anche la Coppa Italia dell’allora DNA).

In precedenza Luca Linfa Infante ha giocato a Mantova, Reggio Emilia, Eurobasket Roma, Piacenza (dal 2016 al 2018), Veroli, Brindisi (con cui ha conquistato una promozione in A1 nel 2010), Ferrara, Cento, Latina, Soresina e Pall. Reggiana, la società del suo debutto da professionista dalla stagione 2001.

Giocatore dotato di super temperamento e di grande spirito da combattente, “Infa” sarà la chioccia tecnica e sicuramente in spogliatoio per la Gema targata 2022/23.

Benvenuto a Montecatini Luca!

Uff.Stampa Gema Montecatiniterme