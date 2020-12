SERIE B UFFICIALE – Colpo Giulia Basket, ingaggiato Panzini

Il Giulia Basket Giulianova mette a segno un grosso colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di “Mr. 5 promozioni” Lorenzo Panzini, playmaker di 185 cm, classe 1990, che vestirà la maglia giallorossa nel campionato di Serie B 2020/2021.

Panzini ha iniziato a giocare a basket nel settore giovanile della Stamura Ancona, giungendo anche a vestire la canotta della prima squadra tra il 2005 e il 2007. L’anno successivo il passaggio alla Crabs Rimini dove completa il percorso nei campionati giovanili, raccogliendo anche tre presenze in Legadue. Nella stagione 2008/2009 veste i colori del Vigevano vincendo il campionato di A Dilettanti, campionato vinto anche la stagione successiva ma questa volta vestendo i colori del Barcellona Pozzo di Gotto. Per la terza promozione in Legadue bisogna aspettare due anni, perchè dopo un passaggio a Latina, nel 2011/2012 è a Ferentino che si compie la “tripletta”. L’esordio in Serie A1 è targato Sutor Montegranaro nella stagione 2012/2013. La stagione successiva si divide tra la Pallacanestro Lucca e il Basket Recanati.

Il Poker di promozioni nella seconda serie nazionale arriva a Siena con la maglia della Mens Sana nel campionato 2014/2015, prima di ritornare la stagione seguente a Rimini dove disputata ancora una volta un campionato di B da protagonista.

Nell’estate del 2016 firma con Scafati (A2) ma ad inizio 2017 va a Cassino (B), dove trascorre un anno e mezzo. La prima mezza stagione di conclude con la sconfitta in Finale mentra la successiva corona il “pokerissimo” di promozioni. Nel 2018/2019, dopo 10 anni il ritorno a Vigevano prima del passaggio alla Bawer Matera dove è ha militato fino a pochi giorni fa. Con l’arrivo di Panzini il Giulia Basket Giulianova inserisce nell’organico un giocatore esperto e di spessore, che va ad impreziosire notevolmente il roster a disposizione di coach Andrea Zanchi.

Uff.Stampa Giulia Basket