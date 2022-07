SERIE B UFFICIALE – Colpo Luiss, firmato Matteo Fallucca

La Luiss Roma batte un altro colpo. Dopo l’acquisto del centro Giovanni Allodi, coach Paccariè potrà contare sull’ala Matteo Fallucca. Il giocatore ha militato nella scorsa stagione a Nardò in Serie A2. Il classe 1993, nativo di Roma, 196 cm per 92 kg, torna nella sua città natale e mette a disposizione del gruppo la sua grande classe visto che negli ultimi anni ha sempre calcato parquet di categoria superiore. Per Matteo non sarà la prima esperienza nella terza serie nazionale: in carriera ha vestito, in Serie A2, le canotte di Jesi, Barcellona, Chieti, Forlì, Cento e Nardò, mentre ha giocato in terza serie,tra le altre, con la maglia della Viola Reggio Calabria.

Nella stagione regolare appena passata ha segnato 6,35 punti di media in 22 minuti di utilizzo, tirando con il 44% da due e il 31% da tre (season high contro Latina, ben 23 punti).

A Matteo in bocca al lupo per una stagione che lo vedrà sicuramente protagonista con la maglia della Luiss.

Uff.Stampa Luiss Roma