SERIE B UFFICIALE – Colpo Mestre, firmato Alberto Conti

La Gemini Mestre ufficializza l’ingaggio di Alberto Conti, ala guardia di 1.95 metri per 93 kili, classe 1998 in arrivo dal Cus Jonico Basket Taranto che milita in serie B girone D e che porta con sé cifre di tutto rispetto avendo girato nella stagione regolare con una media di 20 punti a partita calcando in parquet per circa 32’ a gara, una media sostanzialmente confermata anche durante le 3 partite playoff dove ha segnato 16 punti a incontro. Molto positive anche le percentuali al tiro espresse dal nuovo acquisto targato Gemini con una media nel tiro da 3 del 39%, del 65% da 2 e del 74% dai liberi, il tutto condito con quasi 4 rimbalzi e 2 assit a partita. Protagonista in serie A2 con le maglie di Tortona, Rieti e San Severo, Conti alla prioma apparizione in serie B ha subito confermato il suo talento con la maglia del Bologna 2016 dove si è distinto come miglior marcatore della stagione regolare 2020/21 con una media di 18.36 punti a partita, medie che gli erano valse la nuova chiamata in serie A2 dell’Orlandina Basket fino a giugno del 21 prima dell’arrivo a Taranto da dove proviente.

La Gemini Mestre non può quindi che esprimere tutta la sua soddisfazione per questo nuovo ingaggio dando ad Alberto il suo più sincero benvenuto!