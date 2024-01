SERIE B UFFICIALE – Colpo Mestre, firmato Aromando

La Gemini vuole continuare a crescere e lo fa confermando un nuovo colpo mercato, quello dell’ala centro Simone Aromando, lungo classe ’97 scuola Olimpia Milano e in uscita da Faenza, ultima avversaria superata proprio sabato scorso al Taliercio dove si è espresso con 9 punti e 8 rimbalzi. L’arrivo di Aromando rappresenta un ulteriore sforzo della società mestrina che, grazie agli sponsor Gemini, DB, La Semaforica, Selecta, Zeta Servizi, Gigi Impiantistica e BF Informatica è riuscita ad assicurarsi questo ulteriore rinforzo.



Aromando è un centro dotato di grande atletismo frutto di un fisico di 2 metri per 100 kili; cresciuto nell’Olimpia Milano è passato poi a Bernareggio dove ha conquistato la serie C Lombarda nel 2016/17, risultato che gli ha permesso di mettersi in luce passando una prima volta per Faenza, in serie B. Proprio a Faenza perfeziona il suo modo di giocare vicino a canestro e da là passa a Teramo, Vicenza e Vigevano per poi tornare a Bernareggio nella stagione 20/21 dove disputa un ottimo campionato che spinge il suo team fino alla finale playoff anche grazie alle medie di 9 rimbalzi e 13 punti a partita, numeri che gli valgono la chiamata di Chieti in serie A2.

Nella categoria superiore non trova lo spazio sperato e rientra proprio a Faenza dove lo scorso anno ha fatto registrare una media di 16.6 punti con 8.3 rimbalzi a partita in stagione regolare, cifre sostanzialmente confermate anche in questa prima parte di campionato dove ha viaggiato con 14,2 punti e 9,1 rimbalzi a partita.



“Ringrazio i nostri meravigliosi sponsor che hanno fatto un ulteriore sforzo e che ci dimostrano quanto la passione per questa squadra stia diventando contagiosa – ha detto il presidente Guglielmo Feliziani – l’arrivo di Aromando, che ritengo un giocatore in grado di darci una grossa mano, rappresenta un ulteriore dimostrazione da parte nostra di quanto sia grande la nostra voglia di crescere e di portare la squadra il più in alto possibile”. Aromando sarà già disponibile per la delicatissima gara di domani a Vicenza.

UFF.STAMPA GEMINI MESTRE