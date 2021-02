SERIE B UFFICIALE – Colpo Pozzuoli, firmato Gueye

La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver ingaggiato l’esperta guardia Ousmane Gueye. Alto 192 centimetri per 88 chilogrammi. Il neo giocatore gialloblù è nato in Senegal ma è cresciuto nel vivaio della Scaligera Basket: la prima esperienza fuori Verona è nell’Aquila Trento, stagione 2002/03, allora militante in B2. Seguono poi due stagioni in B/Eccellenza a Riva del Garda e altre due nella medesima categoria a San Severo (2005/06) e Ferentino (2006/07). Nel 2007/08 il ritorno a Verona, dove gioca quattro stagioni in maglia Tezenis tra B, A/Dilettanti e LegaDue, categoria quest’ultima nella quale rimane anche nella stagione 2011/12 con la canottiera di Scafati. Nella stagione successiva scende in DNA prima a San Severo e poi a Udine, mentre nel 2014/15 inizia per lui una lunga parentesi nelle Marche: Recanati (A2 Silver), Jesi (LegaDue), due anni a Montegranaro con promozione in A2 il primo anno (2016/17) e conferma il secondo (2017/18), infine in Abruzzo a Chieti in B (2018/19) e di nuovo nelle Marche, ad Ancona, sempre in B (2019/20). Il giocatore sarà a disposizione del tecnico Mariano Gentile già nella gara interna di questo sabato contro Salerno.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli