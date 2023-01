SERIE B UFFICIALE – Colpo Real Sebastiani Rieti, firmato Bushati

La RSR comunica di aver raggiunto l’accordo con la guardia Franko Bushati fino al 30 giugno 2023.

Nato a Tirana il 5 luglio 1985, “Bush” cestisticamente parlando cresce tra le fila della Stella Azzurra ma fa il suo esordio nel basket dei grandi con la Dinamo Sassari tra il 2007 ed il 2009. Dopo una stagione passata tra Trapani, Veroli e Imola si accasa a Brescia dove vincerà due campionati, uno di B nella stagione 2010-2011 con Dell’Agnello come coach e uno di A2 nel 2015-2016. Continua a giocare stabilmente in A2 per altri sei anni tra Udine, Roseto, Roma e Torino. Lo scorso anno torna in Serie B con la Fulgor Omegna. Inizia questa stagione a Firenze ed ora approda a Rieti per scrivere un’altra pagina della sua carriera.

“Felicissimo di arrivare a Rieti e di tornare a lavorare con lo staff di coach Dell’Agnello, Di Giovanni e Contigiani. Sono tutte persone che conosco bene e con cui ho lavorato. Con Sandro abbiamo vinto un campionato a Brescia ed ora sono qui per cercare di ripetere quella vittoria. Questo è Il mio unico obiettivo. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo al PalaSojourner!”.

Bushati indosserà la maglia numero 70.

Area Comunicazione RSR