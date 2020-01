SERIE B UFFICIALE – Colpo Rimini, ingaggiato Simoncelli

Rinascita Basket Rimini comunica di aver sottoscritto un contratto e contestualmente tesserato, fino alla fine della presente stagione, l’atleta Alexander Simoncelli, play-guardia classe 1986 in uscita dal Basket Chieti.

Alex, che vestirà la canotta biancorossa n.13, può giocare in entrambe le posizioni di ‘1’ e ‘2’ e le sue doti di versatilità, atletismo e pericolosità offensiva, negli ultimi anni, lo hanno portato a raggiungere due Final Four promozione e a vincere una Coppa Italia di Serie B con Omegna e, dulcis in fundo, a ottenere la promozione in A2 nella passata stagione con l’Urania Milano, dove ha chiuso a 11 punti di media con un crescendo rossiniano nei playoff e la palma di MVP nella gara decisiva a Montecatini (17 punti, 4/4 da tre).

Si tratta della classica ‘combo-guard’ capace di fornire assist, crearsi un tiro dal palleggio o sparare triple sugli scarichi in uscita dai blocchi, così come può difendere con efficacia su tutti gli avversari occupanti le posizioni perimetrali. Uscito dal florido settore giovanile di Casalpusterlengo, Simoncelli ha disputato la prima parte di stagione a Chieti (stesso girone di Albergatore Pro), dove ha disputato però solamente 5 partite a causa di un’infortunio patito ad inizio stagione, per poi virare su Rimini per sposare con fiducia ed entusiasmo il progetto RBR.

L’innesto di Alex è un’occasione che la società non si è lasciata sfuggire, un ‘regalo di Natale in ritardo’ per la strepitosa tifoseria riminese e un’operazione che va nell’ottica del miglioramento dell’organico, già competitivo come dimostrano i risultati sin qui ottenuti, per rafforzare l’attuale posizione-playoff, con l’intenzione di raggiungere la post-season e arrivarci con le carte in regola per ben figurare. Simoncelli, che oggi ha eseguito tutte le visite mediche per le quali si ringraziano sentitamente il Dottor Eraldo Berardi di Medical Center e il Dottor Corrado Ballarini di Fisiokinetica, si allenerà oggi al Flaminio coi nuovi compagni a partire dalle 19 e sarà regolarmente in campo domenica prossima a Senigallia (prima giornata di ritorno). La società, infine, ringrazia per la fattiva collaborazione la società Teate Basket Chieti e l’agente del giocatore, Riccardo Artoni.

