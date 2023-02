SERIE B UFFICIALE – Colpo Rucker, firmato Palermo

L’esperto play indosserà il bianconero dopo una carriera con tante stagioni in A2. Proveniente dagli Stings di Mantova, vestirà la maglia numero 12 e debutterà già domenica a Ragusa.

La Rucker ha il piacere di annunciare che Matteo Palermo è un nuovo giocatore a disposizione dello staff guidato da coach Marco Mian.

Nato a Rimini il 22 ottobre del 1991, 190 cm per 84 kg, Palermo ha alle spalle molti campionati di A2. Dopo il debutto in Serie B con Sant’Arcangelo nel 2011-12, Palermo debutta in A2 con Capo d’Orlando, prima di vestire le casacche di Chieti, Legnano per due stagioni, Verona, due anni a Montegranaro, tre a Trapani, a seguire l’esperienza di Mantova con cui ha iniziato la stagione in corso.

Atletismo, visione di gioco, capacità di 1c1 e tiro dalla distanza le sue migliori doti.

Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore della Rucker: “Sono estremamente felice di poter ritornare a fare quello che ho sempre fatto, allenarmi durante la settimana e poi scendere in campo per la partita. Ringrazio la Rucker – con la quale la trattativa è stata veloce e semplice – per avermi dato questa chance, dimostrando nei miei confronti quella fiducia che cercavo dopo un inizio stagione non dei migliori e una situazione complicata che era venuta a crearsi. Che giocatore sono? Sono un playmaker che si mette al servizio delle esigenze delle squadra, che prova ad esaltare le proprie caratteristiche e quelle dei compagni di squadra. Arrivo in punta di piedi, in un sistema tecnico e tattico collaudato, per provare a dare il miglior contributo possibile. Ho scelto questa Società per due ragioni principali: la serietà di cui tutti parlano quando si nomina la Rucker e l’obiettivo di arrivare fino alla fine per provare a vincere il campionato”.

Matteo Palermo sosterrà in giornata il suo primo allenamento al PalaSaccon e vestirà la maglia numero 12. Il suo debutto è previsto già nel match di domenica prossima a Ragusa.

Benvenuto alla Rucker, Matteo!

Ufficio stampa RUCKER