SERIE B UFFICIALE – Colpo Rucker, ingaggiato Laudoni

Stefano Laudoni. Classe 1989, nativo di Palestrina, 196 cm per 101 kg, l’ala ex Vigevano e Cividale arriva in forza alla Rucker dopo aver chiuso l’esperienza in B interregionale con la maglia di Gallarate, per sostituire Nicolò Gatti a seguito dell’infortunio patito dal capitano nel match contro Ozzano.

Stefano Laudoni: “Dopo aver chiuso con Gallarate, speravo che si potesse muovere il mercato, ho ricevuto diverse proposte ma quando è arrivata quella della Rucker non c’ho pensato due volte. È una realtà che conosco da tanti anni, avendola incontrata da avversario numerose volte. Dall’esterno ho sempre percepito un ambiente professionale che ha voglia di fare bene e di crescere. Ho ricevuto feedback decisamente positivi da ex compagni di squadra che hanno vestito il bianconero. Le prime impressioni sono veramente positive, l’accoglienza è stata super, dalla dirigenza a tutto l’ambiente. Ho voglia di mettermi in gioco e di aiutare la squadra a continuare il suo percorso, mi metto a disposizione dello staff e dei compagni, arrivo in punta di piedi a campionato in corso per adattarmi ai meccanismi già avviati, con l’intenzione di portare il mio miglior contributo possibile. Sono strafelice di essere qui e spero che domani la Zoppas Arena possa presentare una cornice di pubblico importante”.

Michele Gherardini: “Il primo pensiero va a Nicolò che, dopo l’infortunio dell’anno scorso, aveva ripreso in modo continuato a giocare e in questi primi mesi era in un ottimo periodo di forma, anche a livello mentale e di presenza in campo come capitano. Stava andando tutto bene, purtroppo poi è successo quello che sappiamo, ci mancherà molto sotto diversi aspetti. La Società conferma la volontà di proseguire secondo gli obiettivi da qui la scelta tempestiva di inserire un nuovo giocatore, considerato il livello alto di competitività del campionato e che il girone di ritorno sarà ancora più impegnativo. Il profilo di Stefano è sicuramente stato quello che ci ha convinti maggiormente, è un giocatore esperto, fisicamente integro e che atleticamente sa incidere nel corso del match. Viene da esperienze di vertice e pensiamo possa portarci alcune caratteristiche di cui eravamo privi, è un giocatore diverso da Gatti per cui ci sarà bisogno del giusto tempo perché si integri nel nostro sistema di gioco. Non vediamo l’ora di vederlo in campo”.

Laudoni vestirà la maglia numero 8 e debutterà domenica alla Zoppas Arena contro Mestre, palla a due alle 18.

Benvenuto Stefano!

Ufficio stampa RUCKER