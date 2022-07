SERIE B UFFICIALE – Colpo Ruvo di Puglia, firmato Ghersetti

La Talos Basket Ruvo ufficializza l’acquisto dell’ala-centro, classe ’81, Mario Josè Ghersetti. L’atleta di 201 cm e 104 kg, soprannominato “Super Mario”, vanta una lunga carriera tra serie A2 e serie B. L’italo-argentino ha iniziato la sua avventura cestistica con la maglia della Penarol Mar de la Plata nella serie A argentina. Dopo aver disputato altre due stagioni in Sudamerica col Central Enterriano si è trasferito in Italia per la Silver Porto Torres con cui è rimasto per cinque anni. Nel 2007 con la maglia di Veroli, in B d’Eccellenza, ha festeggiato la promozione in A2.



“Super Mario”, nel suo lungo curriculum, vanta piazze importanti del panorama cestistico italiano come Vigevano, Brescia e Scaligeri Verona, per poi far rientro in Argentina per disputare il campionato con il Quilmers Mar de la Plata. Nel 2014, ha indossato la casacca di Ferentino in A2, prima di scegliere la Viola Reggio Calabria, dove però la sua avventura è durata solo qualche mese. Negli ultimi anni prima Bergamo, poi Orzinuovi nel 2017, Mantova dal 2018 al 2021 e la Real Sebastiani Rieti, nella passata stagione, con cui è giunto fino a Gara-5 della finale play off persa contro Agrigento.



Nell’ultima regular season, Ghersetti ha fatto registrare 9.61 punti di media a partita, con il 71% ai liberi, il 53% dal pitturato e il 30% da tre. Nella serie play-off, invece, ha sigillato circa 11 punti di media a match, con il 64% ai liberi, il 48% da due punti e il 30 % dalla linea dei tre punti in 21 minuti giocati. Benvenuto a Ruvo Josè!

Uff.Stampa Talos Ruvo di Puglia