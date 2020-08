SERIE B UFFICIALE – Colpo Torrenova, firmato Vincenzo Di Viccaro

Cestistica Torrenovese è lieta di annunciare che Vincenzo Di Viccaro, guardia-ala ex Green Basket Palermo e Napoli Basket, vestirà i colori delle Aquile nel prossimo campionato di Serie B 2020-2021. “Vinscredible”, soprannome appioppatogli durante la sua carriera, è un cestista in grado di ricoprire tutti i ruoli di esterno dal playmaker all’ala: la sua duttilità, oltre che la sua tecnica, danno a coach Condello un jolly importantissimo all’interno del roster di Torrenova.

CARRIERA

192 cm per 91 kg, Di Viccaro è cresciuto nel vivaio della Virtus Siena, con cui ha vinto uno scudetto juniores nel 2003. Successivamente ha girato in lungo e in largo la penisola: Patti, Modena, San Severo, Massafra (con promozione dalla B alla A Dilettanti) e Potenza sono solo alcune delle tappe in cui, a doppia cifra di media, ha deliziato il pubblico. Nel 2011 firma per tre anni con Agrigento, prendendo parte, da protagonista, ad un clamoroso doppio salto di categoria dalla DNB alla A2 Gold. Nell’annata 2011/2012, nella quale Agrigento conquista promozione in DNA e Coppa Italia, scrive a referto 13 punti di media a partita, scendendo ad 11 nella stagione successiva, nonostante il salto di categoria. Chiude a 6.3 nell’ultimo atto in Sicilia, in A2 Gold. Nel 2014/2015 si accasa a Udine, dove continua a viaggiare in doppia cifra di media (10.1 a partita) per poi approdare a Falconara: 13.3 punti a referto il bottino in regular season, salito a 17.3 in una sontuosa postseason terminata in semifinale playoff. Nel 2016/17 Di Viccaro sposa l’ambizioso progetto targato Montegranaro mettendo a referto circa 9 punti a partita tra campionato e playoff in una stagione culminata con la promozione in A2. Da lì la chiamata di Recanati prima, Napoli poi ed infine Palermo: 12 punti a gara lo score con il club marchigiano, 10 quello con addosso la casacca del club partenopeo, mentre lo scorso anno è stato uno degli attori principali della grande stagione del Green Basket ad 11.5 punti di media con un High di 31 nella supersfida vinta contro Empoli poco prima della sospensione del campionato.

DICHIARAZIONI

Condello | Head Coach Torrenova: «Di Viccaro è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. È un cestista molto esperto, che ha vinto tanto nella sua carriera e che ha ancora tanto da dare. L’abbiamo fortemente voluto durante il mercato e lui ci ha trasmesso la sua voglia di venire a Torrenova: siamo felicissimi di averlo firmato. È un giocatore che ci darà sicuramente una mano nella gestione dei più giovani, ed è pronto a mettersi a disposizione per fare da “chioccia”. È un giocatore con un grande tiro, e tecnicamente molto esperto: sa sempre quello che deve fare, sia nei movimenti con la palla che senza palla ed è sicuramente una di quei giocatori in cui ci affideremo nei momenti difficili».

