SERIE B UFFICIALE – Confermato Goce Petrushevski alla Cestistica San Severo

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo è lieta di aver raggiunto, per l’ottavo anno consecutivo, l’accordo con l’atleta Goce Petrushevski.

Classico esempio di prodotto del vivaio, sebbene le origini montenegrine non ne attestino la sanseveresità doc, ma il ragazzo nel corso di questi anni si è “fatto”, come suol dirsi, ed è pronto ad essere anche un punto di riferimento per lo spogliatoio. L’esperienza della A2 lo ha arricchito tecnicamente e mentalmente e Coach Nunzi avrà un giocatore eclettico da sfruttare nella doppia dimensionalità vista la stazza (200cm) ed anche la ‘manina’ educata dalla distanza (33% nell’ultima stagione).

“Goce – dichiara il General Manager Pino Sollazzo – è un prodotto del nostro vivaio e siamo fieri di vederlo con la nostra casacca anche quest’anno che, per noi, rappresenta un nuovo ciclo fondato sull’entusiasmo e la voglia di far bene. Per l’ottava stagione consecutiva abbiamo puntato su di lui perché, grazie alla determinazione e all’ impegno si è concesso la possibilità di debuttare, tra l’altro anche in una Serie importante come la A2. Adesso, in B, Goce avrà maggiori responsabilità, ma siamo pienamente fiduciosi che saprà sfruttare al meglio le sue carte con l’intelligenza, la passione e la dedizione che lo caratterizzano”.

Continuiamo insieme, Goce!

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo