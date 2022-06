SERIE B UFFICIALE – Corato annuncia la firma di Aldo Gatta

Piazzato il primo colpo di mercato per l’Adriatica Industriale Basket Corato. Aldo Gatta, guardia classe ’92, vestirà neroverde per la stagione 2022/23 che vedrà la formazione guidata da coach Verile partecipare al terzo campionato italiano.

Alto 190 cm e coratino purosangue, Aldo muove i suoi primi passi nel mondo della palla a spicchi nel settore giovanile dell’allora “A.S. Basket Corato” e all’età di 19 anni partecipa al campionato di “B Dilettanti” con Storchi, Infante, Argentiero e Corvino. La stagione 11/12 lo vede protagonista nel campionato DNC e DNA dapprima con la casacca del Basket Cassino e poi con quella di Ruvo. Dopo le parentesi BNB e Cestistica Barletta, Gatta torna all’ombra delle Quattro Torri partecipando al campionato di Serie D da autentico trascinatore: 421 punti segnati in 31 partite disputate con una media di 13.6 punti ad allacciata di scarpe. Nelle tre stagioni successive Aldo veste la canotta di Ruvo e Vieste in C Silver per poi approdare nell’altra squadra coratina ottenendo ben due salti di categoria in soli tre anni (dalla Serie D alla C Gold). Con i biancoblù rimarrà legato per ben tre stagioni (18/19, 19/20, 20/21), interrompendo anzitempo la quarta di fila cominciata da poco. Di fatto, Gatta concluderà la stagione 2021/22 in Emilia-Romagna con la LG Competition Castelnovo Monti (C Gold) arrivando a disputare i playoff di categoria.

E’ solo l’inizio di una campagna acquisti davvero importante per la stagione che sta per cominciare, con il patron Marulli e l’amministratore unico di Adriatica Industriale Cataldo Mazzilli che ancora una volta si stanno spendendo senza remore per allestire una squadra ancora una volta all’altezza del nome che Corato porta.

