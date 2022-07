SERIE B UFFICIALE – Corato conferma Angelo Messina

È tempo di riconferme per l’Adriatica Industriale Basket Corato: Angelo Messina vestirà la canotta neroverde anche nella prossima stagione. Quarta apparizione consecutiva per il play/guardia calabrese, classe ‘04, all’ombra delle Quattro Torri. Angelo arriva a Corato per la stagione 19/20 che vide la formazione coratina disputare il campionato di B, interrotto anzitempo causa Covid. Poi due stagioni di fila in C da autentico protagonista, poi l’infortunio che ha costretto Angelo ai box per il resto della stagione scorsa.

Ecco le sue parole: “Sono contentissimo di poter far parte del roster anche per questa stagione, l’infortunio subìto lo scorso anno mi ha tenuto fuori per gran parte del campionato ma sono carico e pronto per affrontare nuove sfide entusiasmanti.” Auguriamo ad Angelo buona fortuna per la prossima stagione!

Uff.Stampa Basket Corato