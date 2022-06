SERIE B UFFICIALE – Corato conferma Daniele Tomasello

Ulteriore conferma in casa Adriatica Industriale: Daniele Tomasello vestirà neroverde per la stagione 2022/23!

Centro, classe ‘93 originario di Roma, è stato un autentico fattore per la stagione appena terminata: 113 punti realizzati in 28 incontri, rimbalzi e intenso lavoro in entrambe le fasi di gioco.



Giocatore dotato di grande fisicità, tecnica e tattica , sarà valore aggiunto per la formazione guidata dal duo Verile-Carnicella per la stagione che verrà. Il suo curriculum parla chiaro: tanta esperienza sui campi di B con le casacche di Campli, Teramo, Giulianova, Bisceglie, Pozzuoli e Catanzaro. Può annoverare anche esperienza con la Pool Eurobasket Roma e Brescia in Serie A2.



Ecco le sue parole: “Sono super felice di continuare questo percorso con la famiglia dell’Adriatica Industriale. Sono stato accolto la scorsa stagione con professionalità e sono stato supportato per tutta la stagione. Sono contentissimo di poter continuare a giocare con compagni di squadra con cui ho raggiunto la storica vittoria del campionato tra le mura del PalaLosito e con gli allenatori, con cui ho instaurato un bellissimo rapporto sia dentro che fuori dal campo. Sono pronto a dare il massimo, conosco molto bene i parquet di Serie B e spero che la mia esperienza possa essere d’aiuto. Sono motivato e pieno di stimoli: Corato è una piazza che merita tanto cestisticamente, con una tifoseria da urlo. Non vedo l’ora di iniziare!”

Uff.Stampa Basket Corato