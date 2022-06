SERIE B UFFICIALE – Corato conferma Idiaru

Eccezionale colpo di mercato per l’Adriatica Industriale Basket Corato. Efe Idiaru, guardia classe ’97, indosserà la casacca neroverde per il quinto anno consecutivo. Nonostante un importante infortunio che lo ha costretto ai box per circa metà stagione, Efe conclude con una media di 11.9 punti segnati a partita su 17 match disputati. Giocatore dotato di grande velocità, fisicità e notevolissima tecnica, sarà valore imprescindibile per il roster guidato da coach Verile.

Ecco la sua dichiarazione: “Per quanto riguarda la stagione passata sono contentissimo. Peccato per l’infortunio che mi ha tenuto fuori per lungo tempo. Sono stato felice però di essermi ripreso alla grande e di aver aiutato i miei compagni nel momento clou del campionato conquistando la tanto agognata Serie B. E’ stata un’annata meravigliosa, con dei compagni altrettanto stupendi tanto legati tra di noi da essere diventati una famiglia. Per la stagione che verrà – continua Efe – desidero far bene perché Corato e i tifosi meritano un gran successo. “I’m back” e ho più fame di tutti gli altri anni.”

In bocca al lupo Efe!

