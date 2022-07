SERIE B UFFICIALE – Corato rinnova Daniel Del Tedesco

L’Adriatica Industriale Basket Corato è lieta di comunicare che l’atleta Daniel Del Tedesco vestirà neroverde anche nella stagione 22/23. Terzo anno di fila all’ombra delle Quattro Torri per il play classe ‘04 nativo di San Paolo che ha ben figurato nella stagione appena terminata di C Gold con 3.8 ppg in 24 match disputati e un campionato U19 da assoluto protagonista. Valore aggiunto è la vittoria dei Campionati SudAmericani U19 con la sua Seleção tenutisi in Venezuela a marzo del corrente anno.

Ecco le sue parole:” È stata una stagione bellissima, sono cresciuto molto sia come cestista che come persona. Ho affrontato un campionato di serie C Gold, un campionato U19 nel quale ci siamo fermati in semifinale. Ho coronato il sogno di giocare con la canotta della nazionale brasilliana: insomma è stato un anno indimenticabile! Non vedo l’ora di riprendere!”

Sarà una pedina fondamentale quella dell’italo-brasiliano a disposizione di coach Verile che potrà fare molto bene sui campi di B. Buona fortuna, Daniel!

Uff.Stampa Basket Corato