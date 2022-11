SERIE B UFFICIALE – Corato riparte da coach Putignano

L’Adriatica Industriale Corato comunica di aver ingaggiato come allenatore della prima squadra coach Giovanni Putignano, che guiderà il team già a partire dal match di domenica prossima contro Monopoli.



La società saluta e ringrazia coach Putignano, che già faceva parte dello staff tecnico neroverde in qualità di responsabile del settore giovanile ed allenatore della formazione under 19, incarichi che manterrà invariati. Coach Putignano, classe 1971, inizia ad allenare giovanissimo ma i suoi migliori risultati da head coach li conquista ad Ostuni, dove in sei anni ottiene 3 promozioni portando la squadra dalla serie C alla LegaDue. Poi approda nel 2011 a Bari dove ottiene un’altra promozione in LegaDue prima dell’arrivo nel 2014 al Basket Nord Barese. Dal 2021 è responsabile del settore giovanile dell’Adriatica Industriale Corato di cui ora assume anche le redini della prima squadra. A lui il più grande in bocca al lupo di tutta la società per questo nuovo incarico.

UFF.STAMPA BASKET CORATO