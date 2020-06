SERIE B UFFICIALE – Corato riparte dalla C Gold, titolo a Molfetta

In attesa della ratifica da parte del Consiglio Federale FIP, sono tempi bui per lo sport italiano, messo in ginocchio insieme a tutta l’economia del paese dalla pandemia COVID-19.

Lo scenario economico non è roseo: tantissime le aziende in ginocchio, che faticano a rialzarsi; in totale dubbio quello sportivo in generale.

Infatti, ad oggi le uniche certezze provenienti dalla Federazione Italiana Pallacanestro sono state il dover saldare senza sconti tutti pagamenti inerenti la stagione sportiva 2019/2020 (nonostante sia stato disputato solo il 60% del campionato).

Nessuna informazione su quando potrà riprendere il campionato (si parla di dicembre 2020 o addirittura gennaio 2021, sempre che con l’avvenire dell’inverno l’Italia non sia colpita da una nuova ondata di contagi Covid-19); nessuna informazione se si potrà riprendere a porte aperte.

Pertanto, alla luce della grave situazione economica che investe tutte le aziende che supportano il Basket Corato, ed alla luce della totale incertezza sulla organizzazione e ripresa del prossimo campionato di Serie B, la società ha deciso (a malincuore!) di non fare il passo più lungo della gamba, e, in assenza di una possibilità di programmazione per la prossima stagione sportiva, di partecipare al massimo campionato regionale di Serie C Gold (titolo acquisito dalla Pallacanestro Molfetta).

Occorre necessariamente preservare la GLORIOSA STORIA del Basket Corato, fondata nel lontano 1962! Mai la società è fallita, ma ha sempre attualizzato le proprie risorse e disponibilità in modo tale da poter camminare sempre a testa alta.

Partecipare ad un campionato di una sola serie inferiore alla B è un atto dovuto, a fronte del difficilissimo momento che l’intera nazione sta vivendo; è una atto di rispetto nei confronti di tutte le aziende coratine che stanno vivendo un difficilissimo momento.

A fronte di una dolorosa rinuncia al campionato di Serie B, la società investirà tante risorse su settore giovanile e minibasket, vero ed unico futuro!

A breve saranno ufficializzati i primi passi che la società sta ponendo come base per il futuro di tutti i neroverdi.

Nella serata di ieri la Pavimaro Pallacanestro Molfetta e il Basket Corato hanno raggiunto un accordo per la reciproca attribuzione dei titoli sportivi per la prossima stagione, subordinato alla ratifica della FIP.

In virtù di questo la Pavimaro Pallacanestro Molfetta tornerà in Serie B, calcando dopo anni palcoscenici nazionali.

Pronta ad affrontare questa nuova sfida, nonostante le difficoltà economiche del periodo post Covid la società a giorni inizierà a lavorare per allestire un roster all’altezza del prossimo campionato, restate connessi per tutte le novità.

FONTE: Gli Uffici Stampa