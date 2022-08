SERIE B UFFICIALE – Cortecchia, Santandrea e Belmonte completano il roster di Faenza

Un altro tris di giovani per la Blacks. Si completa il gruppo degli under nel giro della prima squadra e a Gian Luca Mazzagatti e a Nicolò Ragazzini (entrambi in doppio tesseramento con il Basket Lugo, società di C Silver dell’Emilia Romagna) si aggiungono Fabio Cortecchia, Tommaso Santandrea e Marcel Belmonte. Tutti e tre giocheranno anche nelle giovanili della Raggisolaris Academy.

Fabio Cortecchia, ala classe 2005, è alla terza stagione con i Raggisolaris, dove si è guadagnato anche qualche presenza in serie B. Nella prossima annata si allenerà con la formazione di Garelli e giocherà con l’Under 19 Gold dell’Academy.

Tommaso Santandrea è cresciuto nel Basket Lugo, ma ormai da diverse stagioni è un ‘faentino’ militando nell’Academy. L’ala classe 2006 si è già allenata per tutta la scorsa stagione con i Raggisolaris (il suo nome compare infatti nella maglietta celebrativa ideata per festeggiare la conquista dei play off) e da quest’anno farà ufficialmente parte del roster con l’obiettivo di meritarsi qualche minuto in serie B. Nell’Academy militerà nell’Under 19 Gold.

Marcel Belmonte è una new entry nei Raggisolaris. Nato a Noto nel 2005, l’ala ha iniziato a giocare a pallacanestro nella società della sua città, la Zuleima Noto, passando poi alla Polisportiva Aretusa Siracusa. Dopo essere diventato un punto fermo delle selezioni giovanili siciliane partecipando anche al Trofeo delle Regioni, Marcel si trasferisce a Ferrara nel 2019, dove gioca nel settore giovanile della Vis 2008 fino alla scorsa stagione. Ora si cimenterà per la prima volta con la serie B grazie alla chiamata dei Raggisolaris e giocherà anche nell’Under 19 Gold dell’Academy.

