SERIE B UFFICIALE – Costantino Bechi firma con Herons Basket Montecatini

MTVB Herons Basket è lieta di annunciare di avere ingaggiato per la prossima stagione sportiva il play Costantino Bechi, 182 cm, nato il 13 febbraio 2002, prodotto del vivaio del Don Bosco Livorno. Malgrado la giovane età, sarà questo il suo terzo campionato di Serie B, lo scorso anno era alla Libertas Livorno e prima a Cecina, in entrambi i casi in doppio tesseramento con il Don Bosco. In precedenza con la società d’origine aveva militato in C Gold, oltre ad essere stato protagonista nel torneo Under 18. Alle ultime Finali Nazionali Under 19 è stato utilizzato come fuori quota, il Don Bosco è giunto terzo in Italia e Bechi ha impressionato per il suo talento.

A Cecina chiuse con 7,8 punti di media col 34,8% da 3 punti, 47,5% da 2, 77% ai tiri liberi mentre con la Libertas nell’ultima annata ha prodotto 5,5 punti, il 41% da 2, con un utilizzo medio di quasi 20 minuti a partita.



“E’ un mix di talento ed esperienza, uno dei più interessanti elementi visti nelle ultime Finali Under 19 – dichiara soddisfatto coach Barsotti -. E’ esattamente quello che cercavamo per chiudere la squadra, un’aggiunta importantissima, un giovane di prospettiva che si sentirà a proprio agio nel nostro modo di pensare pallacanestro. Ha grande cultura del lavoro e non poteva essere diversamente, uscendo dalla rinomata scuola cestistica del Don Bosco Livorno“.



CARRIERA

21/22 Libertas 1947 Livorno (Serie B) e Pallacanestro Don Bosco (U19)

20/21 Basket Cecina (Serie B) e Don Bosco Livorno (C Gold)

19/20 Don Bosco Livorno (C Gold) e Pallacanestro Don Bosco (U18)

18/19 Don Bosco Livorno (C Gold) e Pallacanestro Don Bosco (U18)

MTVB Herons Basket Area Comunicazione